Niederschlagsreiches Winterhalbjahr schützt Pflanzen nicht vor Wind und Trockenheit. Agrargenossenschaft Miltern bei Tangermünde gibt CDU-Landespolitikern Einblick in den Alltag.

Der Altmark fehlt das Wasser von oben

Miltern. - Einen Landwirtschaftsbetrieb im Land Sachsen-Anhalt kennenlernen, zuhören und Fragen stellen – das hatten sich Mitglieder der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt gestern auf die Fahnen geschrieben. Auf Initiative des Tangermünders Thomas Staudt, der Mitglied der Fraktion ist, besuchten sie die Agrargenossenschaft Miltern. Das Bild, das ihnen geboten wurde, wahr ein ehrliches.