Im Winckelmann-Museum in Stendal wurde die Sonderausstellung "Mediterranes" des Bildhauers Friedrich B. Henkel eröffnet.

Stendal - Es ist wohl die Italiensehnsucht der Deutschen, die den Bildhauer Friedrich B. Henkel und den Archäologen Johann Joachim Winckelmann (1717-1761), berühmtester Sohn der Hansestadt Stendal, miteinander verbinden. Zeichnungen, Collagen und Skulturen von Friedrich B. Henkel werden nun unter dem Titel „Mediterranes“ im Stendaler Winckelmann-Museum ausgestellt.

Friedrich B. Henkel in den Ausstellungsräumen der Sonderausstellung "Mediterranes" im Winckelmann-Museum. Foto: Yulian Ide

Zwei Italienreisen (1979 und 1983) unternahm der gebürtige Thüringer Friedrich B. Henkel (86) noch vor dem Mauerfall. Zwei weitere Reisen auf die griechische Inselgruppe der Kykladen (1995 und 1996) nach dem Fall der Mauer festigten seine Begeisterung für die Formensprache und Abstraktion antiker Künstler.

„Skulpturen, Reiseskizzen, Farbblätter, Collagen“ von Friedrich B. Henkel werden die nächsten zwei Monate in Stendal ausgestellt. Foto: Yulian Ide

„Ich bedanke mich bei der großartigen europäischen Kultur“, sagte der 86-Jährige anlässlich der Ausstellungseröffnung seiner „Skulpturen, Reiseskizzen, Farbblätter, Collagen“ - so der Untertitel der Ausstellung - am Sonnabend. Henkel ist dem Winckelmann-Museum in Stendal bereits seit den 1980er Jahren verbunden: Einige der Skulpturen im Skulpturengarten des Museums sind Schenkungen des Künstlers.

Die Ausstellung läuft noch bis 14. Mai 2023.