Vor Landtagswahl 2026 Die Linke im Kreis Stendal setzt auf neue Gesichter mit Erfahrung
Junge Frauen wie Heidi Reichinnek prägen derzeit das Bild der Partei Die Linke. Im Kreis Stendal wollen drei Männer 2026 um ein Landtagsmandat kämpfen. Sie beerben ein politisches Urgestein.
Aktualisiert: 13.08.2025, 17:16
Stendal. - Sein Konterfei hängt noch an der Wand der Linken-Geschäftsstelle in Stendal. Doch ein politisches Urgestein der Linken ind Sachsen-Anhalt tritt bei der Landtagswahl im September 2026 nicht mehr an. Die Nachfolger stehen bereit.