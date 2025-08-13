Junge Frauen wie Heidi Reichinnek prägen derzeit das Bild der Partei Die Linke. Im Kreis Stendal wollen drei Männer 2026 um ein Landtagsmandat kämpfen. Sie beerben ein politisches Urgestein.

Die Linke im Kreis Stendal setzt auf neue Gesichter mit Erfahrung

Wollen für Die Linke bei der Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt 2026 antreten (von links): René Schernikau, Denis Kreuzadler und Rico Goroncy.

Stendal. - Sein Konterfei hängt noch an der Wand der Linken-Geschäftsstelle in Stendal. Doch ein politisches Urgestein der Linken ind Sachsen-Anhalt tritt bei der Landtagswahl im September 2026 nicht mehr an. Die Nachfolger stehen bereit.