Diebe sorgen für Bauverzug an der Autobahn A 14: Dieselklau keine Seltenheit

Noch rollt kein Verkehr auf der neuen Autobahn A14 bei Lüderitz (Altmark), doch Treibstoff ist dort gefragter denn je. In der Vorwoche waren es 600 Liter Diesel, Werkzeug und mehr, die gut organisierte Langfinger mitgehen ließen. Ein Einzelfall war das nicht. Doch wie reagieren die Bauarbeiter vor Ort, wenn bei Arbeitsbeginn die Maschinen nicht laufen?

Blick auf die Baustelle der A14 bei Lüderitz. In der Vorwoche wurden dort 600 Liter Diesel aus einer der großen Drehbohranlagen eines Cottbuser Unternehmens gestohlen. Die Mashinen bohren Löcher für die Befestigung von Schallschutzwänden inRichtung Schleuß.

Lüderitz - Schon dreimal sind in den vergangenen Wochen Unbekannte auf derselben A-14-Baustelle bei Lüderitz gewesen und haben Diesel, aber auch Gerätschaften und Werkzeuge gestohlen. Für die Mitarbeiter der Spezial-Tiefbau GmbH aus Cottbus jedes Mal eine ärgerliche Angelegenheit. „Das sorgt einfach für immense Arbeitsverzögerungen“, sagt Polier Axel Kürschner.

Er spricht von einem enormen Aufwand, wenn wieder ein Einbruch erfolgt ist. „Die ganze Rennerei, Anzeige machen, mit der Polizei reden, für Ersatz sorgen, da hängt eine Menge dran“, sagt er. Wenn so ein Maschinenkoloss, dem wie in der Vorwoche einfach mal 600 Liter Diesel abgezapft wurden, dann am Morgen leer dasteht, dann geht erstmal gar nichts mehr. Ein Hightech-Gerät wie dieses lässt sich bei zu geringem Tankstand einfach nicht mehr starten.

Folgearbeiten verzögern sich durch Diebstähle

Die Drehborhranlagen bohren entlang der künftigen A14 bei Lüderitz Löcher für die Befestigung von Schallschutzwänden in Richtung Schleuß. Birgit Schulze

„Wenn wir Glück haben, hat in solchen Fällen Hoyer (Mineralölunternehmen, Anm. d. Red.) einen Tankwagen in der Nähe“, so Kürschner. Und selbst dann dauert auch das Betanken eine Weile.

Durch Schäden, die in den vergangenen Wochen im Bereich Lüderitz entstanden sind, gingen ihnen bereits drei Tage verloren, die dann auch wieder Folgearbeiten wieder verzögern. Beim letzten Einbruch waren es 600 Liter Diesel, 50 Liter AdBlue, zwei Werkzeugkisten und eine Freisprecheinrichtung, die gestohlen wurden. An einem Radlader scheiterten die Diebe.

Mit zwei imposanten Drehbohranlagen werden aktuell 63 Löcher in den Untergrund gebohrt, in denen dann Fundamente für die Lärmschutzwand in Richtung Schleuß gesetzt werden sollen. Die Spezialtechnik ist weithin zu sehen.

Die Diebe müssten aber auch über gute Kenntnisse und spezielle Schlüssel verfügen, vermutet Kürschner. Für das Abzapfen von 600 Litern Diesel brauche es nicht nur ein großes Tankfahrzeug, sondern auch elektrische Pumpen oder Ähnliches. Die Werkzeugcontainer wurden mit Trennschleifern geöffnet.

Dass der Diesel für den Eigenbedarf geklaut wurde, glaubt er nicht. Inzwischen gebe es eine ganze „Hehler-Branche“, die gestohlenen Sprit weiter verkaufe, erzählt er.

Nach dem jüngsten Zwischenfall haben die Mitarbeiter des Cottbuser Spezialbohrunternehmens ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Die Fahrzeuge werden so vor den Drehbohranlagen positioniert, dass man diese nicht mehr so einfach öffnen kann.

Auch die Werkzeugcontainer werden verbarrikadiert, die Erde ringsum abends glatt gezogen, um eine Spurenanalyse bei erneutem Einbruch zu vereinfachen. Außerdem werden Kameras installiert. Persönlich ärgern würde er sich nicht mehr, sagt Kürschner. Er weiß, dass er manche Dinge nicht ändern kann.

Auf den Baustellen an der A14 sei von Anfang an immer wieder Treibstoff geklaut worden, heißt es auf Nachfrage bei der Polizei. Seit Anfang 2022 wurden rund um die A14-Baustellen im Bereich des Polizeireviers Stendal etwa 20 Dieseldiebstähle registriert. Tendenziell sei bei den Dieseldiebstählen ein Anstieg zu verzeichnen. Ein Grund dafür könnten vermutlich auch die erhöhten Treibstoffkosten sein, fasst Polizeisprecherin Jana Buch zusammen.