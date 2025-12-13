Geld für das Heizhaus Edeka unterstützt Sanierungsprojekt in Stendal-Stadtsee und kündigt Spendenaktion an
Edeka hat für die Sanierung des Heizhauses in Sadtsee einen Spendenscheck übergeben. Damit für den Treffpunkt mehr Geld zusammenkommt, beginnt eine Spendenaktion.
13.12.2025, 13:38
Stendal. - Das Heizhaus in Stendal muss saniert werden. Das Dach des Treffpunkts der Eckstein-Sozialdiakonie in Stadtsee ist nicht mehr tragfähig. Edeka übergibt einen Spendenscheck und kündigt eine Spendensammelaktion an.