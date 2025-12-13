Edeka hat für die Sanierung des Heizhauses in Sadtsee einen Spendenscheck übergeben. Damit für den Treffpunkt mehr Geld zusammenkommt, beginnt eine Spendenaktion.

Edeka unterstützt Sanierungsprojekt in Stendal-Stadtsee und kündigt Spendenaktion an

Spendenübergabe von 2.500 Euro für das Heizhaus in Stendal (von rechts): Axel Kowalski (Edeka-Bezirksleiter), Samuel Kloft (Vorstand Eckstein-Sozialdiakonie), Maria Dorbritz, Jasmin Hartmann (Leiterin Café Eckstein) und Bianka Dorbritz (Edeka-Filialleiterin).

Stendal. - Das Heizhaus in Stendal muss saniert werden. Das Dach des Treffpunkts der Eckstein-Sozialdiakonie in Stadtsee ist nicht mehr tragfähig. Edeka übergibt einen Spendenscheck und kündigt eine Spendensammelaktion an.