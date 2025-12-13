weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Geld für das Heizhaus: Edeka unterstützt Sanierungsprojekt in Stendal-Stadtsee und kündigt Spendenaktion an

Edeka hat für die Sanierung des Heizhauses in Sadtsee einen Spendenscheck übergeben. Damit für den Treffpunkt mehr Geld zusammenkommt, beginnt eine Spendenaktion.

Von Mike Kahnert 13.12.2025, 13:38
Spendenübergabe von 2.500 Euro für das Heizhaus in Stendal (von rechts): Axel Kowalski (Edeka-Bezirksleiter), Samuel Kloft (Vorstand Eckstein-Sozialdiakonie), Maria Dorbritz, Jasmin Hartmann (Leiterin Café Eckstein) und Bianka Dorbritz (Edeka-Filialleiterin).
Stendal. - Das Heizhaus in Stendal muss saniert werden. Das Dach des Treffpunkts der Eckstein-Sozialdiakonie in Stadtsee ist nicht mehr tragfähig. Edeka übergibt einen Spendenscheck und kündigt eine Spendensammelaktion an.