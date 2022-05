Feuerwehr Ehrenamtliche Feuerwehrleute übernehmen Brandschutzerziehung in der Grundschule Tangerhütte

Hinter „Tatütata“ steckt eine Menge mehr als das Fahren des großen, roten Feuerwehrautos. Was genau zum Dienst in der Feuerwehr gehört, das brachten der ehrenamtliche Gemeindejugendwart und seine Frau in Tangerhütte den Grundschülern näher. Sie absolvierten gleich zwei Tage der Brandschutzerziehung in der Einrichtung „Am Tanger“.