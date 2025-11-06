Der 6. November 2024 markiert das Ende der Ampelkoalition. Was aus den früheren altmärkischen Bundestagsabgeordneten geworden ist.

Ein Jahr nach Ende der Ampelkoalition: Was aus den Stendaler Abgeordneten geworden ist

Berlin/Stendal. - Der 6. November 2024 ist ein historisches Datum. In Berlin platzte am Abend die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Am Morgen danach traf die Volksstimme die damaligen Bundestagsabgeordneten Herbert Wollmann (SPD) und Marcus Faber (FDP). Beide waren überrascht und optimistisch, dass sie bei der vorgezogenen Wahl wieder ins Parlament einziehen werden. Daraus wurde nichts. Wie geht es ihnen ein Jahr danach?