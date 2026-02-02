Erster Weltkrieg Ein Stendaler Denkmal auf der Wartebank
Der Ortsbürgermeister von Uchtspringe ist frustriert: Er fordert, dass das Kriegerdenkmal in Börgitz endlich restauriert wird.
02.02.2026, 06:00
Börgitz. - Das Gefallenendenkmal in Börgitz für die Soldaten des Ersten Weltkriegs ist verwittert. Die Schrift ist kaum noch zu erkennen. Seit mehr als vier Jahren setzen sich der Ortschaftsrat und Uchtspringes Ortsbürgermeister Jürgen Schlafke für die Reinigung und Neubeschriftung des Monumentes ein. Seit mehr als vier Jahren tut sich nichts.