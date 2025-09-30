Die elektronische Patientenakte (ePA) wird Pflicht für Kassenärzte. Bedenken gibt es beim Datenschutz, Chancen für bessere Behandlungen beim Arztbesuch.

Elektronische Patientenakte: Ziehen Ärzte in Stendal mit? Und was sind die Vor- und Nachteile?

Mit der ePA erhalten Ärzte Patienten-Infos auf einen Blick.

Stendal. - Die elektronische Patientenakte (ePA) ist ab 1. Oktober Pflicht – zumindest für Mediziner, die einen Vertrag mit den gesetzlichen Krankenkassen haben. Eine Hausarztpraxis in Mieste im Altmarkkreis Salzwedel möchte die ePA nicht nutzen und künftig nur noch privatärztlich behandeln. Gibt es solche Fälle auch im Kreis Stendal? Und welche Vor- und Nachteile bringt die ePA mit sich?