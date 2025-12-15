LIVE:
Gute Nachricht für Baudenkmal „Endlich“: Tunnelhaus am Hauptbahnhof Stendal wird gerettet
Frohe Kunde für die Vereinsmitglieder, die für den Erhalt des kleinen Baudenkmals am Hauptbahnhof in Stendal kämpfen: Das Geld reicht, um 2026 mit der Sanierung zu starten.
Aktualisiert: 15.12.2025, 13:29
Stendal. - Ja, es ist schon Weihnachten. Und das Geschenk liegt den Rettern des kleinen Tunnelhauses am Hauptbahnhof in Stendal zu Füßen. Das gesammelte Geld reicht, um 2026 mit dem Erhalt des vom Abriss bedrohten Baudenkmals starten zu können. „Endlich“, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Möhlmann und berichtet der Volksstimme, wie nun weiter verfahren wird.