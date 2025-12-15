Frohe Kunde für die Vereinsmitglieder, die für den Erhalt des kleinen Baudenkmals am Hauptbahnhof in Stendal kämpfen: Das Geld reicht, um 2026 mit der Sanierung zu starten.

Ministerpräsident Reiner Haseloff übergab im August 2024 bei einem Pressetermin auf dem Hauptbahnhof Stendal spontan diese Ehrenmedaille an Comenius-Schüler, weil sie mit ihren Bildern das Tunnelhäuschen in ein Kunstobjekt verwandelt haben.

Stendal. - Ja, es ist schon Weihnachten. Und das Geschenk liegt den Rettern des kleinen Tunnelhauses am Hauptbahnhof in Stendal zu Füßen. Das gesammelte Geld reicht, um 2026 mit dem Erhalt des vom Abriss bedrohten Baudenkmals starten zu können. „Endlich“, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Möhlmann und berichtet der Volksstimme, wie nun weiter verfahren wird.