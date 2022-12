Energiekrise, schnelles Internet und ein Hauch von Dolce Vita

Gut dreieinhalb Stunden dauerte die letzte öffentliche Stendaler Stadtratssitzung des Jahres. Der Glasfaserausbau, die Vorbereitung einer Notstromversorgung und verschiedene Bauvorhaben in der Stadt waren Themen, die Stendal im Jahr 2023 verändern werden.

Stendal - Sitzfleisch mussten die 38 anwesenden Stadtratsmitglieder am Montag mitbringen. Bis in die späten Abendstunden diskutierten die Volksvertreter insgesamt mehr als 50 Tagesordnungspunkte. Die wichtigsten Ergebnisse aus der Stadtratssitzungen drehen sich um die aktuelle Energiekrise und einige geplante und umgesetzte Baumaßnahmen in Stendal.