Erste Königsscheibe und Böllerschützen für Jugendkönig in Tangerhütte

Tangerhütte - Es ist die erste Schützenkönigsscheibe, die der 13-jährige Jamil Bünsch aus Tangerhütte vom Bürgerschützenverein 1900/91 Tangerhütte verliehen bekam. In festlichem Rahmen – und wie es die Tradition will – in Begleitung der Böllerschützen des Vereins wurde die Scheibe am Elternhaus des jungen Mannes angebracht.