Stendal. - „Ich habe breite Schultern“, sagt Franziska Moratschke, aber ihre Nervosität ist spürbar. Die Mutter von sechs Kindern soll aus ihrer Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal geworfen werden. Der Prozess um die Räumungsklage am Amtsgericht Stendal endet am Montag, 16. Juni, tränenreich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.