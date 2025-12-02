Rezepte für die Familie Youtuberin von „Kochen mit Muddi“ bringt eigenes Kochbuch raus
Die Stendalerin Dorothee Oesemann von „Kochen mit Muddi“ präsentiert einfache Rezepte zum Nachkochen für die ganze Familie.
Aktualisiert: 02.12.2025, 16:35
Stendal. - Dorothee Oesemann hat ihr erstes Kochbuch rausgebracht. Die 63-jährige Stendalerin hat auf ihrem Youtube-Kanal „Kochen mit Muddi“ mittlerweile rund 200.000 Abonnenten. Aus ihren mehr als 200 Kochvideos hat sie für ihr Buch 100 Rezepte mit typisch altmärkischen Gerichten für die ganze Familie ausgewählt.