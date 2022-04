Feuerwehrgeschichte Feuersbrünste und Blitzeinschlag in 130 Jahren Feuerwehr Lüderitz

Die Freiwillige Feuerwehr Lüderitz begeht in diesem Jahr ihren 130. Geburtstag und das soll auch gefeiert werden – wegen der Corona-Unwägbarkeiten unter freiem Himmel und in kleinem Rahmen. Was vor 130 Jahren zur Gründung der Truppe führte, das erzählt die Chronik.