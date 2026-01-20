Eine seltene Sichtung eines Volksstimmelesers gibt Rätsel auf: Für wie wahrscheinlich halten es Experten, dass es sich tatsächlich um Mufflons handelt?

Absolute Seltenheit in der Region: Eine Mufflon-Herde wurde in den Frohser Bergen gesichtet.

Welsleben/Frohser Berge. - Eine Leserzuschrift des Welslebers Harald Küster sorgt für Aufmerksamkeit. Das Foto, das er der Redaktion zugesendet hat, zeigt eine ungewöhnliche Begegnung in den Frohser Bergen. Es sind mehrere Tiere zu erkennen, die auf den ersten Blick nicht eindeutig zuzuordnen sind. Doch Harald Küster ist sich sicher: Es handelt sich um Mufflons. Eine Tierart, die in der Region äußerst selten vorkommt.