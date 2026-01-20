Zunge, Euter und lose Wurst – beim Projekt „Zukunftsküche“ in Tangerhütte (Landkreis Stendal) wird möglichst alles vom Tier verwertet.

Kochworkshop mit Rudolf Sasse (am Herd) in den Hauswirtschaftsräumen der Gemeinschaftschule in Tangerhütte. Es wurden außergewöhnliche Teile vom Tier in verschiedenen Varianten verwendet, um wirklich alles verwerten zu können, was beim Schlachten anfällt.

Tangerhütte. - Steak, Schnitzel und Suppenfleisch – danach hört es bei Ottonormalverbraucher schon fast auf mit dem Verwerten dessen, was beim Schlachten eines Tieres üblicherweise anfällt. Doch was ist mit dem Rest? Ideen dafür, wie man auch eher ungewöhnliche Teile des Tieres verwerten kann, gab es in Tangerhütte.