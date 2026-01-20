Nach dem verheerenden Brand in Hessen (Osterwieck) hat die Feuerwehr ein viel größeres Problem in der gesamten Einheitsgemeinde aufgedeckt. Neue Messungen zeigen dramatische Löschwasser-Defizite, die im Ernstfall ganze Orte ungeschützt lassen könnten.

Nach Großbrand in Silvesternacht: So dramatisch ist der Löschwassermangel rund um Osterwieck

Für die Löscharbeiten in Hessen war zu wenig Wasser da.

Stadt Osterwieck. - Nach der verheerenden Brandkatastrophe in der Silvesternacht in Hessen mit einem niedergebrannten Wohnhaus sowie Schäden an zwei weiteren Wohngebäuden will die Kommune die Löschwassersituation verbessern. War das fehlende Wasser doch Ursache dafür, dass die Schäden derart groß wurden.