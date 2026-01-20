weather heiter
In Tangermünde ist in fünf Gassen ein Geist eingezogen. Was er dort macht, wann er zu erleben ist und warum er dort sein darf, haben Mitglieder des Wirtschaftsausschusses erfahren.

Von Anke Hoffmeister 20.01.2026, 13:22
Mit dem Projekt „Flüstergassen“ hat die Stadt Tangermünde nicht nur für Touristen ein neues Erlebnis an ausgewählten Orten geschaffen. Elisa Jubert, Leiterin der Museen und des Archivs, steht hier am kleinen Durchgang zum Putinnenturm und lauscht einer der vielen Geschichten.
Tangermünde. - Tangermünde hat eine neue Attraktion. Sie ist ziemlich unscheinbar. Der technische Aufwand zur Umsetzung war groß. Die optische Ausführung gefällt nicht jedem. Der Inhalt kann als Form der besonderen Unterhaltung eingestuft werden.