Touristenattraktion in Tangermünde Flüstergeist entführt Besucher von Tangermünde
In Tangermünde ist in fünf Gassen ein Geist eingezogen. Was er dort macht, wann er zu erleben ist und warum er dort sein darf, haben Mitglieder des Wirtschaftsausschusses erfahren.
20.01.2026, 13:22
Tangermünde. - Tangermünde hat eine neue Attraktion. Sie ist ziemlich unscheinbar. Der technische Aufwand zur Umsetzung war groß. Die optische Ausführung gefällt nicht jedem. Der Inhalt kann als Form der besonderen Unterhaltung eingestuft werden.