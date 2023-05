Drei Tage lang präsentieren 117 Aussteller aus dem In- und Ausland im Bismarck-Schloss Döbbelin bei Stendal Klassisches bis neuesteTrends für Garten, Wohnen und Lifestyle.

Stendal/Döbbelin - Es sind die schönen Dinge des Lebens, die Besucher in Scharen auf die Messe „LebensArt“ nach Döbbelin bei Stendal lockt. Das Schloss der Familie von Bismarck bietet die perfekte Kulisse, um dem hektischen Alltag in entspannter Atmosphäre zu entfliehen. Und die 117 Aussteller aus Deutschland und dem umliegenden Ausland sorgen dafür, sich neue Anregungen und Ideen in sein Leben zu holen.