Gastronomen vor Problemen: Warum das Bier in Tangermünde so teuer ist

Zuerst Corona, jetzt der Ukraine-Krieg: Tangermündes Gastronomen stolpern von einer Falle in die nächste. Bei „Schulzens“ hat man mit einer Vielzahl von Problemen zu kämpfen.

Restaurantleiterin Maria Gehr und Seniorchef Armin Schulz erklären vor der Brauanlage in Tangermünde, warum das Bier teurer wird.

Tangermünde - „Die Kalkulation von gestern stimmt morgen nicht mehr“, klagt Maria Gehr über die Inflation. Sie ist Restaurantleiterin bei „Schulzens“, der ehemaligen „Alten Brauerei“ in Tangermünde. Erst Ende März erstellte sie die neue Speisekarte, passte die Preise an. Nun, nur sieben Wochen später, sei das bereits Makulatur.

Als Großkunde bekommen wir Gott sei Dank noch Öl. Restaurantleiterin Maria Gehr

Sie bringt Beispiele: Butter und Fleisch verteuerten sich um 25 Prozent, Salate um 50 Prozent bis über 100 Prozent. Koste ein Kopf einfachster Eisbergsalat einst 49 Cent, werden mittlerweile 1,70 Euro fällig.

„Als Großkunde bekommen wir Gott sei dank noch Öl“, klopft Maria Gehr auf Holz. Statt 12 Euro für zehn Liter müssen aktuell allerdings 27 Euro gezahlt werden. Ein Ende der Preisspirale sei nicht in Sicht.

„Es geht ans Eingemachte, an die eigene Brieftasche“, so Armin Schulz. Er ist neben Sohn Christian einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens. Die Mehrkosten könnten nicht komplett an die Kunden weitergegeben werden. Die Gäste würden ausbleiben.

Der Senior nennt das auf dem Hof selbst gebraute Bier als Beispiel. Der Preis für den halben Liter musste um 50 Cent auf nunmehr 4,50 Euro erhöht werden. Aber allein das Malz verteuerte sich um 100 Prozent. Nicht zuletzt die gestiegenen Transportkosten seien daran schuld. Die Braugerste werde zwar im benachbarten Schmersau (Osterburg) angebaut, müsse aber zur Vermalzung in die Rhön und anschließend wieder zurück gefahren werden.

Das Stichwort Lieferkette greift die Restaurant-Chefin auf. Früher kam in Frankreich bestellter Wein nach zwei Wochen in der Kaiserstadt an. Heute würden vier bis sechs Wochen vergehen. Es fehlten ganz einfach die Fahrer. Vom Großhändler weiß Maria Gehr, dass es dadurch, vor allem bei Obst und Gemüse, immer wieder Qualitätsprobleme gebe.

Schließlich seien da noch die Produkte, die überhaupt nicht mehr zu haben waren oder sind, wie Wodka. Den bezogen „Schulzens“ aus Moskau. Durch die Sanktionen der EU nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine bleibt der Hochprozentige aus. Mittlerweile konnten die Tangermünder Gastronomen aber eine deutsche Alternative finden. Putins Aggression geschuldet, gab es an der Elbe auch drei bis vier Wochen lang keinen Zander. Der kam bisher aus der Ukraine. Nach langem Suchen konnten nun andere Lieferanten gefunden werden.

„Zuerst Corona und nun der Ukraine-Krieg“, stöhnt der Seniorchef, dass eine Krise der nächsten die Hand reicht. Dabei sind die Folgen der Pandemie noch nicht überstanden, wie die personelle Situation zeigt. Nach den in der Vergangenheit angeordneten Schließungen wechselte gutes Fachpersonal in andere Jobs „und kommt nicht wieder zurück“, klagt die Restaurantleiterin. Allein in ihrem Bereich fehlen aktuell drei festangestellte Kräfte.

Das dicke Ende kommt im Herbst. Seniorchef Armin Schulz

Die Inflation durch Corona und Krieg bekommen alle zu spüren. Die Folge für die Gastronomen: Jeder achtet mehr auf den eigenen Geldbeutel. „Bei den Touristen merken wir das noch nicht, aber bei den Einheimischen“, so Armin Schulz. Unter der Woche sei weniger Betrieb. „Früher hatten wir Tanz in allen Sälen, drei Feiern pro Tag an den Wochenenden“, blickt er auf die Zeit vor Corona zurück. Mittlerweile seien es im Durchschnitt nur noch zwei Veranstaltungen pro Woche.

Schulz fürchtet: „Das dicke Ende kommt im Herbst, wenn die Menschen die gestiegenen Energiepreise erst richtig zu spüren bekommen.“ In dieser Jahreszeit droht weiteres Ungemach. Einige Wissenschaftler sehen nämlich die nächste Coronawelle auf uns zukommen.