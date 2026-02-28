Mutter beobachtet immer wieder Unfälle und Raser an der Bergstraße. Vor knapp einem Jahr krachte ein Polizeiauto dort in die Bäckerei Ilchmann. Wie kann das verhindert werden?

An der Kreuzung Bergstraße/Galgenberg/Friesenstraße/Mannsstraße in Stendal wird gerast, sagt eine Mutter. Sie findet den Straßenbereich gefährlich, denn sie beobachtet, dass dort regelmäßig Autos zusammenstoßen.

Stendal - Immer wieder kracht es an der Kreuzung Bergstraße/Galgenberg/Friesenstraße/Mannsstraße in Stendal. Am 17. April 2025 ereignete sich dort ein schwerer Unfall, als ein Polizeiauto bei einer Verfolgungsjagd in die Bäckerei Ilchmann raste. Eine Mutter von zwei kleinen Kindern, die nahe der Kreuzung wohnt, ist beunruhigt und fragt: Kann die Polizei nichts unternehmen, um die Kreuzung sicherer zu machen?

An der Kreuzung des Hospizneubaus stießen immer wieder Autos zusammen, berichtet die Stendalerin. Dort ist eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde erlaubt. Diese werde regelmäßig überschritten, berichtet die Mutter. Es werde waghalsig um die Kurve gefahren. Sie hat Angst um ihre drei- und fünfjährigen Kinder.

Kreuzung zwischen Galgenberg und Bergstraße in Stendal sicherer machen

Sie wünscht sich, dass die Polizei zum Beispiel häufiger kontrolliert, um die Kreuzung sicherer zu machen.

Muss erst etwas Schlimmeres passieren? Mutter aus Stendal

Die Volksstimme hat bei Polizeisprecherin Lisa Stüfen nachgefragt, wie die Behörde die Situation dort einschätzt: „Bei der Kreuzung handelt es sich weder um einen Unfallschwerpunkt noch um eine Unfallhäufungsstelle.“

Im Jahr 2024 ereigneten sich auf dieser Kreuzung nur zwei Unfälle mit Sachschaden. Die Zahlen für das Jahr 2025 liegen in einem ähnlich niedrigen Bereich, teilt die Polizeisprecherin mit. Die genauen Zahlen können erst nach Veröffentlichung der polizeilichen Unfallstatistik herausgegeben werden, heißt es weiter.

Geschwindigkeitskontrollen gegen Raser

Die Polizei wolle die Kreuzung und die Geschwindigkeitsübertretungen im Blick behalten, so Lisa Stüfen weiter.

Die Mutter ist mit der Antwort nicht zufrieden. Sie sagt: „Hier knallt es ständig. Die spielen das herunter. An dieser Kreuzung gab es im letzten Jahr mehrfach Personenschaden.“ Sie wünscht sich für die Zukunft wenigstens regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen, um das Rasen zu unterbinden.