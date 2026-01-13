Immer wieder wird behauptet, dass die Kita in Dahlen geschlossen wird. Darum scheuen Eltern die Anmeldung. Wie Kita-Team und Förderverein für „Die kleinen Strolche“ kämpfen.

Gerüchte um Kita bei Stendal: Team und Eltern klären auf

Sie räumen mit den Gerüchten um die Kita Dahlen auf (von links): die stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Kim Krumbach, Leiterin Alexandra Schwiecker und Fördervereinsvorsitzende Sandra Ruchser.

Dahlen - „Immer wieder rufen Eltern an und fragen, ob es sich noch lohnt, ihre Kinder bei uns in der Kita anzumelden, weil sie geschlossen werden soll“, sagt Alexandra Schwieker, Leiterin der Kita „Die kleinen Strolche“ in Dahlen. Gemeinsam mit dem Vorstand des neu gegründeten Fördervereins räumt sie mit den Gerüchten auf.