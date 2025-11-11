weather regenschauer
Tangermünde erinnert mit weiteren Stolpersteinen an jüdisches Leben. Wem jetzt ein Denkmal gesetzt wurde.

Von Anke Hoffmeister Aktualisiert: 11.11.2025, 13:26
Valentina Holt (geb. Conitzer) ist bewegt von der Erinnerungszeremonie an ihre Vorfahren.
Valentina Holt (geb. Conitzer) ist bewegt von der Erinnerungszeremonie an ihre Vorfahren. Fotos: Anke Hoffmeister

Tangermünde. - Sie sind berührt, beeindruckt und zutiefst dankbar - zwei Nachfahren jüdischer Menschen, die vor nicht einmal 100 Jahren noch das Leben in Tangermünde mitgestaltet hatten. Und sie entdecken erstmals die Stadt, in der einst auch jüdisches Leben Teil der Gemeinschaft war.