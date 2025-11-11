Der Magdeburger Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe. Zwar stehen die Chancen nach einem Hilfeschrei der Stadt etwas besser. Doch ein Aus wäre ein fatales Signal.

Absurd und realitätsfern: Magdeburger Weihnachtsmarkt darf nicht an überzogenen Auflagen scheitern (Kommentar)

Magdeburg. - Magdeburg steht kurz vor dem ersten Glanz der Adventszeit – und droht ihn zu verlieren. Neun Tage vor der Eröffnung könnte der Weihnachtsmarkt abgesagt werden. Warum? Weil das Landesverwaltungsamt Auflagen diktiert, die kaum zu erfüllen sind. Was das Amt hier verlangt, ist realitätsfern und gefährlich.