Miniaturwelten entdecken in Wernigerode: Am 15. und 16. November öffnet die AG Modellbau ihre Türen für alle Eisenbahnliebhaber. Über 300 Meter Gleis, digitale Technik und ein Kamerazug sollen die Ausstellung zum Erlebnis für Groß und Klein machen.

Von Ivonne Sielaff 11.11.2025, 14:30
Im Keller der Sekundarschule Burgbreite in Wernigerode heißen die Mitglieder der AG Modellbau am Wochenende 15./16. November interessierte Besucher willkommen.
Im Keller der Sekundarschule Burgbreite in Wernigerode heißen die Mitglieder der AG Modellbau am Wochenende 15./16. November interessierte Besucher willkommen. Foto: Ivonne Sielaff

Wernigerode. - Modelleisenbahnfans aufgepasst: Am Wochenende 15./16. November öffnet die Arbeitsgemeinschaft Modellbau ihre Pforten in der Sekundarschule Burgbreite in Wernigerode. Interessierte Besucher sind an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr eingeladen, in faszinierende Miniaturwelten einzutauchen.