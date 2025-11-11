Sekundarschule Burgbreite AG Modellbau lädt ein: Faszinierende Eisenbahnwelten in Wernigerode

Miniaturwelten entdecken in Wernigerode: Am 15. und 16. November öffnet die AG Modellbau ihre Türen für alle Eisenbahnliebhaber. Über 300 Meter Gleis, digitale Technik und ein Kamerazug sollen die Ausstellung zum Erlebnis für Groß und Klein machen.