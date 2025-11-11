Liveticker
Sekundarschule Burgbreite AG Modellbau lädt ein: Faszinierende Eisenbahnwelten in Wernigerode
Miniaturwelten entdecken in Wernigerode: Am 15. und 16. November öffnet die AG Modellbau ihre Türen für alle Eisenbahnliebhaber. Über 300 Meter Gleis, digitale Technik und ein Kamerazug sollen die Ausstellung zum Erlebnis für Groß und Klein machen.
11.11.2025, 14:30
Wernigerode. - Modelleisenbahnfans aufgepasst: Am Wochenende 15./16. November öffnet die Arbeitsgemeinschaft Modellbau ihre Pforten in der Sekundarschule Burgbreite in Wernigerode. Interessierte Besucher sind an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr eingeladen, in faszinierende Miniaturwelten einzutauchen.