Stendal. - An bunten Malereien an Häuserwänden mangelt es in Stendal wahrlich nicht. Ein Großteil von ihnen würden viele aber eher als unwillkommene Schmierereien bezeichnen. Nicht so im überdachten Übergang zwischen Frommhagenstraße und Roonstraße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.