Weihnachten rückt näher. Die Volksstimme erkundigt sich bei Händlern in Stendal nach Geschenktipps für Unentschlossene. Was bei Kindern und Erwachsenen beliebt ist.

Händler aus Stendal geben Geschenktipps für das Weihnachtsfest

Simone Oesemann mit Tipps aus ihrem Spielzeugladen „Villa Kunterbunt“ in Stendal.

Stendal - Die ersten Türchen des Adventskalenders sind geöffnet worden, Weihnachten rückt näher. Der Run auf die Geschenke ist im vollen Gange, guter Rat ist oftmals teuer. Aus diesem Grund hat sich die Volksstimme bei Händlern in Stendal umgehört und gibt Tipps für Geschenkideen.