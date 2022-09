Havelberger Pferdemarkt nach Plan? Busfahrer setzen auf Gefühl

… hieß es an manchen Tagen in Havelberg. Nach dem Pferdemarkt ist der Bus ohnehin abgefahren. Vor allem zu Beginn des Spektakels fuhren die Busse eher „nach Bedarf“.

Auch wenn der diesjährige Havelberger Pferdemarkt nach übereinstimmenden Berichten neue Besucherrekorde aufgestellt haben soll: Es gab auch besinnliche Phasen. Vor allem am ersten Tag des Spektakels war noch recht viel Platz in der beschaulichen Domstadt. Sowohl auf dem Festgelände im Mühlenholz als auch in den Shuttlebussen.