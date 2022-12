Hilfe aus Stendal - Warum Spenden für die Ukraine so wichtig sind

Geflüchtete aus der Ukraine leben in Stendal und berichten von ihren schrecklichen Erlebnissen. Sie erhoffen sich unter anderem Hilfe von FDP-Bundestagsabgeordneten Marcus Faber.

Die besorgten Ukrainerinnen sitzen mit dem FDP-Bundespolitiker Marcus Faber (rechts) in der Kleinen Markthalle in Stendal und erklären ihm ihre Probleme.

Stendal - Die Lage in der Ukraine ist schrecklich. Es gibt vielerorts kein fließendes Wasser, und die Stromversorgung ist unregelmäßig – oft bleibt es stunden- oder tagelang finster. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Eindrücke, die rund 20 ukrainische Frauen auf einem Informationstreffen der Freiwilligen-Agentur Altmark mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Marcus Faber in der kleinen Markthalle in Stendal schilderten.