Großer Bahnhof mit Drehleiter zum 80. Geburtstag von Siegfried „Siggi“ Pianka in Tangerhütte: 61 Jahre Feuerwehrmann und 63 Jahre Schornsteinfeger. Er steht bis heute bei großen Festen an Gulaschkanone oder Grill.

Hoch hinaus: Uniformierte überraschen Unikum in Kleinstadt im Kreis Stendal

Hoch hinaus mit der Drehleiter ging es für Jubilar und Tangerhütter Unikum Siegfried Pianka. In der Breiten Straße war zu seinen Ehren ein Großaufgebot an Uniformierten zusammengekommen.

Tangerhütte. - Ein Großaufgebot an Uniformierten sammelte sich am Sonnabend in der Breiten Straße von Tangerhütte. Jede Menge Feuerwehrleute in Dienstkleidung und Schornsteinfeger mit Zylinder kam in der Breiten Straße zusammen, um einem Tangerhütter Original zum 80. Geburtstag zu gratulieren. 61 Jahre Feuerwehrmitglied und 63 Jahre Schornsteinfeger wurden zünftig gefeiert.