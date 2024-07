Eine Küche brennt im obersten Stock des elfgeschossigen „Gorilla-Blocks“ in Stendal-Stadtsee. 63 Feuerwerhleute sind im Großeinsatz. Die Wohnung ist unbewohnbar.

Familie muss nach verheerendem Feuer in Stendal in Notunterkunft

Die Feuerwehr Stendal musste zu einem Wohnunsbrand in Stadtsee ausrücken.

Stendal - Ein Küchenbrand brach am Dienstagabend in einem Elfgeschosser in Stendal-Stadtsee aus. Eine dreiköpfige Familie wurde verletzt.