Stadtverwaltung In Stendal heißen Ämter jetzt Abteilungen

Die Stadt Stendal will künftig „Dienstleistung an den Bürger“ in den Fokus rücken und strukturiert ihre Verwaltung um. Möglicherweise spielen aber auch Nachwuchsprobleme eine Rolle, denn vier Führungsposten sind zurzeit vakant.