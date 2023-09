Ein Bauunternehmer, sechs junge Menschen aus Hämerten bei Tangermünde, Ortsbürgermeisterin und Shalomhausleiter hatten sich am 7. September zum ersten Spatenstich verabredet. Jetzt wird es ernst.

In Tangermünde greift die Jugend zu Spaten und Spitzhacke

Jonas Rohde (vorn) und Friedrich Jäger gehörten zu den sechs Jugendlichen, die in Hämerten bei Tangermünde mit anpacken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hämerten - 30 Grad Celsius Lufttemperatur. Die Sonne brennt. Weit und breit kein Schatten vorhanden. Und dennoch stehen auf dem Rasen vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Hämerten am Donnerstagabend sechs junge Menschen aus dem Dorf und wollen endlich loslegen. Sie wissen: Das ist der Anfang für ein Vorhaben, das schon in wenigen Wochen zum gewünschten Ziel führen wird.