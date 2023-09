Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - Zum ersten Mal in der Geschichte des Tangermünder Burgfestes fuhr am Sonnabend eine Kutsche, gezogen von vier Pferden, durch die Tangermünder Innenstadt. Es ging gut. Kaiser Karl IV. in Person von Rüdiger Albrecht und dessen Gemahlin (Anne Birkholz war in diese Rolle geschlüpft) sind gesund wieder ausgestiegen. Jürgen Böhm, der Kutscher, hatte die Verantwortung für das Paar, sich selbst und auch die Pferde.