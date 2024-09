Holzkonstruktion für Brücke in der Roßfurt dient als Notlösung. Warum ist diese wichtig? Gründungsverein der Stadtstiftung Tangermünde ruft zu Spenden für Finanzierung auf.

In Tangermünde sorgt Notsicherung für freien Weg zum Burgfest

Tangermünde. - Die routinemäßige Brückenprüfung in der Roßfurt endete am 10. Juni dieses Jahres mit einem Schock. Die unverzügliche Sperrung des Übergangs zwischen Lehrerstraße und Langer Fischerstraße wurde veranlasst. Die Roßfurt darf seitdem nicht mehr genutzt werden. Auch sie ist gesperrt. Doch das wird sich in wenigen Tagen ändern.