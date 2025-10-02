weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. 60 Standorte betroffen: Insolvenz - Hammer-Fachmärkte schließen. Wie geht es weiter in Tangermünde?

Eil
Autobahn vollgesperrt: Unfall mit mehreren Autos legt Verkehr auf A14 lahm
Autobahn vollgesperrt: Unfall mit mehreren Autos legt Verkehr auf A14 lahm

60 Standorte betroffen Insolvenz - Hammer-Fachmärkte schließen. Wie geht es weiter in Tangermünde?

Der Mutterkonzern der Hammer-Einrichtungsmärkte ist insolvent. Bundesweit werden 66 Standorte geschlossen, darunter der in Wittenberge. Wie geht es weiter mit Tangermünde?

Von Andreas König 02.10.2025, 13:05
Der Hammer-Fachmarkt in Tangermünde. Kunden fragen, ob das Geschäft in der Kaiserstadt an der Elbe trotz Insolvenz des Mutterkonzerns bestehen bleibt.
Der Hammer-Fachmarkt in Tangermünde. Kunden fragen, ob das Geschäft in der Kaiserstadt an der Elbe trotz Insolvenz des Mutterkonzerns bestehen bleibt. Foto: Andreas König

Tangermünde - „Mit uns zum TraumRaum“ lautet eine der Werbebotschaften der Hammer-Fachmärkte. Was die Mitarbeiter in deutschlandweit 66 Hammer-Fachmärkten derzeit erleben, dürften sie eher als Albtraum empfinden. Von den deutschlandweit 180 Hammer-Fachmärkten sollen nach Medienberichten 66 geschlossen werden.