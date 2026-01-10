Feuerdrama im Stadtgebiet Osterwieck Nach Brandkatastrophe in Silvesternacht: Harzerin steht vor dem Nichts
„Warum gerade wir?“ Pauline Röver aus dem Osterwiecker Ortsteil Hessen ist geschockt, wie ein gemütlicher Silvesterabend in den heimischen vier Wänden in einer Katastrophe endete. Das komplette Zuhause der Harzerin wurde am Silvesterabend zerstört.
10.01.2026, 06:45
Hessen. - Buchstäblich in Schutt und Asche liegt alles, was Pauline Röver sich aufgebaut hat. Ein verheerendes Feuer hat in der Silvesternacht das Zuhause in Hessen (Landkreis Harz) von ihr und Lebensgefährte Werner Schertler unwiederbringlich zerstört.