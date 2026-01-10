„Warum gerade wir?“ Pauline Röver aus dem Osterwiecker Ortsteil Hessen ist geschockt, wie ein gemütlicher Silvesterabend in den heimischen vier Wänden in einer Katastrophe endete. Das komplette Zuhause der Harzerin wurde am Silvesterabend zerstört.

Nach Brandkatastrophe in Silvesternacht: Harzerin steht vor dem Nichts

Pauline Röver vor dem, was ihr noch bleibt, nachdem das Feuer am Silvesterabend ihr Zuhause in Hessen völlig zerstört hat.

Hessen. - Buchstäblich in Schutt und Asche liegt alles, was Pauline Röver sich aufgebaut hat. Ein verheerendes Feuer hat in der Silvesternacht das Zuhause in Hessen (Landkreis Harz) von ihr und Lebensgefährte Werner Schertler unwiederbringlich zerstört.