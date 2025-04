Wehren sich gegen die Vorwürfe gegen das Johanniter-Krankenhaus in Stendal, von links: Beate Wogawa (Pflegedirektorin), Silke Wasmundt (Stationsleiterin), Chris Steinbiß (Auszubildender), Richard Schimmel (Pflegefachmann), Jeanette Portius (Praxisanleitung), Anke Peters (Stationsleitung), Ines Konschake (Hygienefachkraft), Mario Lüder (Stationsleitung und Praxisanleiter), Michael Maaß (Praxisanleitung, auch für ausländische Pflegekräfte), Fabian Martin Jandt (Auszubildender), Kirsten Dobbert (Lehrerin an der Krankenpflegeschule) und Diana Maurer (Leiterin Pflegeschule).

Stendal. - Das Krankenhauspersonal ist traurig, entsetzt und ratlos, als es am Donnerstag, 10. April, die Zeitung aufschlägt. In einem Volksstimme-Bericht klagen Schüler der Johanniter-Pflegeschule über Missstände in der Bildungsstätte und im Krankenhaus. Das wollen die Mitarbeiter der Klinik so nicht stehenlassen und schildern ihre Sicht der Dinge.