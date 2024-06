Kinder der Bilingualen Grundschule Stendal lernen bei Milchbauern in Volgfelde bei Stendal, wie die Viehhaltung funktioniert.

Viehhaltung in Volgfelde

Amara (9, von links), Emma (9) und Mathilda (9) versuchen, eine Kuh zu füttern. Die Mädchen der Klasse 3a der Bilingualen Grundschule in Stendal haben den Landwirtschaftsbetrieb der Familie Klug in Volgfelde besucht.

Stendal/Volgfelde - „Let’s go!“, ruft Klassenlehrerin Mechelle Zorn ihren Kindern auf Englisch zu. Die Jungen und Mädchen der 3a der Bilingualen Grundschule in Stendal besuchen an diesem Tag den Landwirtschaftsbetrieb der Familie Klug in Volgfelde. Sibylle Klug erklärt den Kindern, wo ihr Essen herkommt. Zwischendurch spricht sie mit der Volksstimme über die Herausforderungen, mit denen Milchbauern zu kämpfen haben.