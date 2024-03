Der Joker-Club in Stendal feiert sein Comeback nach Renovierung mit der legendären "Klangphase". Wie Techno-Legenden und frisches Design den Club neu beleben.

Start mit "Klangphase" und Star-DJ: So hat sich der Joker-Club in Stendal neu erfunden

Die Tanzfläche im Joker-Club in Stendal: DJs legen nicht länger auf einem Podest auf, sondern sind näher am Publikum. Raumtrenner begrenzen die Tanzfläche und dienen als Ablagefläche.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Das Joker in Stendal erlebt eine Renaissance. Der Club wurde von Grund auf renoviert und hat sich am Wochenende mit der Technoparty „Klangphase“ das erste Mal im neuen Look präsentiert.