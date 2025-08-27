In einem Graben in einem Dorf bei Stendal sammelt sich wegen Starkregen Gülle. Die Landwirte können dafür nichts. Die Wasserwirtschaft im Landkreis steht vor einem großen Problem.

Stendal - Was sich in Neuendorf am Speck bei Stendal ergeben hat, könnte ein universelles Problem für den gesamten Landkreis Stendal sein. Extreme Wetterereignisse wie der Sturm vom 26. Juni waren vor Jahrzehnten die absolute Ausnahme. Mittlerweile gibt es pro Jahr ein bis zwei schwere Stürme mit Starkregen.