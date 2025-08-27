weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Problem für Landwirte: Gülle-Gestank im Dorf: Vorwurf der Umweltverschmutzung führt zum wahren Schuldigen

Ein Anwohner erhebt schwere Vorwürfe gegen Landwirte bei Stendal. Die Recherche führt zum Ergebnis, dass die Schuld am bestialischen Gestank vermutlich woanders liegt. Die Milchbauern gehen das Problem an.

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 27.08.2025, 18:19
9. Juli 2025: In einem Seitenarm des Speckgrabens in Neuendorf am Speck bei Stendal sammelt sich nach Starkregen ein Gemisch aus Wasser und Gülle.
9. Juli 2025: In einem Seitenarm des Speckgrabens in Neuendorf am Speck bei Stendal sammelt sich nach Starkregen ein Gemisch aus Wasser und Gülle. Foto: Mike Kahnert

Neuendorf am Speck. - Es stinkt in Neuendorf am Speck. Dorfbewohner Frank Weiß wirft den hiesigen Landwirten vor, illegal Gülle in einen Graben abzulassen. Doch bei den Volksstimme-Recherchen tritt ein Problem ans Tageslicht, das Landwirte und die gesamte Wasserwirtschaft im Landkreis Stendal auf den Plan ruft.