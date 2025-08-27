Problem für Landwirte Gülle-Gestank im Dorf: Vorwurf der Umweltverschmutzung führt zum wahren Schuldigen
Ein Anwohner erhebt schwere Vorwürfe gegen Landwirte bei Stendal. Die Recherche führt zum Ergebnis, dass die Schuld am bestialischen Gestank vermutlich woanders liegt. Die Milchbauern gehen das Problem an.
Aktualisiert: 27.08.2025, 18:19
Neuendorf am Speck. - Es stinkt in Neuendorf am Speck. Dorfbewohner Frank Weiß wirft den hiesigen Landwirten vor, illegal Gülle in einen Graben abzulassen. Doch bei den Volksstimme-Recherchen tritt ein Problem ans Tageslicht, das Landwirte und die gesamte Wasserwirtschaft im Landkreis Stendal auf den Plan ruft.