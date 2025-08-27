Ein Anwohner erhebt schwere Vorwürfe gegen Landwirte bei Stendal. Die Recherche führt zum Ergebnis, dass die Schuld am bestialischen Gestank vermutlich woanders liegt. Die Milchbauern gehen das Problem an.

Gülle-Gestank im Dorf: Vorwurf der Umweltverschmutzung führt zum wahren Schuldigen

9. Juli 2025: In einem Seitenarm des Speckgrabens in Neuendorf am Speck bei Stendal sammelt sich nach Starkregen ein Gemisch aus Wasser und Gülle.

Neuendorf am Speck. - Es stinkt in Neuendorf am Speck. Dorfbewohner Frank Weiß wirft den hiesigen Landwirten vor, illegal Gülle in einen Graben abzulassen. Doch bei den Volksstimme-Recherchen tritt ein Problem ans Tageslicht, das Landwirte und die gesamte Wasserwirtschaft im Landkreis Stendal auf den Plan ruft.