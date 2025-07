Klein Ellingen. - In Klein Ellingen wurde in dieser Woche eine große Baustelle aufgemacht. Für rund 866.000 Euro wird in dem Dorf nördlich von Arneburg ein neuer Mischwasserkanal verlegt und die Straße erneuert. Die Arbeiten sollen insgesamt ein Jahr lang dauern. Sie haben in dieser Woche begonnen und gehen mit einer Vollsperrung für Autofahrer samt weiträumiger Umleitung einher.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.