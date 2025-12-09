Der geplante Kreisverkehr in der Lüderitzer Straße in Stendal wird gebaut. Was die wahren Gründe hinter dem Bauprojekt sind und wieso ein Rechtsbruch eine wichtige Rolle spielt.

Neuer Kreisverkehr: Stadt Stendal verstößt seit Jahren gegen Recht

Die Kreuzung von Lüderitzer und Gardelegener Straße in Stendal soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden.

Stendal. - Der Kreisverkehr in der Lüderitzer Straße Kreuzung Gardelegener Straße in Stendal wird gebaut. Das haben die Stadtratsmitglieder am Montag beschlossen. Dabei trat der wahre Grund für das Bauprojekt ans Tageslicht.