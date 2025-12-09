Jetzt live
Millionenschweres Bauprojekt Neuer Kreisverkehr: Stadt Stendal verstößt seit Jahren gegen Recht
Der geplante Kreisverkehr in der Lüderitzer Straße in Stendal wird gebaut. Was die wahren Gründe hinter dem Bauprojekt sind und wieso ein Rechtsbruch eine wichtige Rolle spielt.
Aktualisiert: 10.12.2025, 15:35
Stendal. - Der Kreisverkehr in der Lüderitzer Straße Kreuzung Gardelegener Straße in Stendal wird gebaut. Das haben die Stadtratsmitglieder am Montag beschlossen. Dabei trat der wahre Grund für das Bauprojekt ans Tageslicht.