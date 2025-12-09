weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Neuer Kreisverkehr für mehr Sicherheit: Stendal will Flächen entsiegeln

Millionenschweres Bauprojekt Neuer Kreisverkehr: Stadt Stendal verstößt seit Jahren gegen Recht

Der geplante Kreisverkehr in der Lüderitzer Straße in Stendal wird gebaut. Was die wahren Gründe hinter dem Bauprojekt sind und wieso ein Rechtsbruch eine wichtige Rolle spielt.

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 10.12.2025, 15:35
Die Kreuzung von Lüderitzer und Gardelegener Straße in Stendal soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden.
Die Kreuzung von Lüderitzer und Gardelegener Straße in Stendal soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Der Kreisverkehr in der Lüderitzer Straße Kreuzung Gardelegener Straße in Stendal wird gebaut. Das haben die Stadtratsmitglieder am Montag beschlossen. Dabei trat der wahre Grund für das Bauprojekt ans Tageslicht.