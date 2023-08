Künstlerin aus Moldawien taucht Stendal in Ölfarben

Stendal - Die 28-jährige Künstlerin Karolina Leagul aus Moldawien ist derzeit in Stendal, um ihrer Leidenschaft, dem Malen, nachzugehen. Unterstützt von der Kaschade-Stiftung hat sie die Möglichkeit erhalten, hier zu leben und zu arbeiten.

Schon als kleines Kind entdeckte sie ihr Talent für die bildende Kunst und studierte diese später auch. In der Hansestadt findet sie zahlreiche Motive für ihre Kunstwerke und ist ständig unterwegs, um neue Inspirationen zu finden. Besonders fasziniert zeigt sie sich von historischen Bauwerken, wie dem Dom St. Nikolaus. Die Bandbreite ihrer Kunstwerke reicht von einfachen Motiven, die in einer halben Stunde entstehen, bis hin zu aufwendigen Werken, die vier Stunden oder länger in Anspruch nehmen.

Die Arbeit von Karolina Leagul wird von der Kaschade-Stiftung unterstützt. Foto: Gerhard Draschowski

Noch bis zum 1. September wird Karolina Leagul in Stendal bleiben, bevor es wieder zurück nach Salzwedel geht, wo sie mit ihrer Mutter lebt. Doch sie hat bereits Pläne für die Zukunft. Nach einem weiteren Jahr möchte sie weiterziehen und mehr von der Welt sehen.