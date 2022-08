Landarztpraxis in Burgstall bei Tangerhütte an den Nachfolger übergeben

Ärztemangel auf dem Land ist mittlerweile ein weit verbreiteter Standard. In Burgstall bei Tangerhütte aber geht es weiter mit der ärztlichen Betreuung: Landärztin Christel Leiffert-Schafferus hat nach fast 40 Jahren ihre Praxis an ihren Nachfolger übergeben.

Landärztin Christel Leiffert-Schafferus (rechts) wird vor der Praxis in Burgstall von ihrem Nachfolger, Sebastian Föllner, in den Ruhestand verabschiedet.

Burgstall - Für ihre Patienten stets ein offenes Ohr und immer zur Stelle, wenn man sie braucht – so wird Hausärztin Christel Leiffert-Schafferus in Erinnerung bleiben. 38 Jahre lang war sie als Landärztin in der Burgstaller Praxis tätig. Jetzt hat sie ihre Praxis abgegeben - ihr Nachfolger heißt Sebastian Föllner.