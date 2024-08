Stendal. - Große Feste mit Stars und Sternchen kann jeder. Aber ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Angebot lokaler Künstler, die mindestens genau so viel gute Laune mitbringen? Das kann die Altmark vielleicht besser als manch Großveranstalter. Ab Freitag, 30. August, beweisen die Lokalmatadore auf dem Sachsen-Anhalt-Tag, warum sie sich vor Christina Stürmer und Co. nicht verstecken müssen.

Zu den bekanntesten Bands Stendals zählt wohl Tick2Loud. Die Gruppe rund um Dustin Saitzek und Lea Charlott Hoffmann covert Popsongs mit ihrem eigenen Charme und präsentieren den das eine oder andere selbst geschriebene Lied. Bei Auftritten von Frontmann Dustin Saitzek ist gute Laune vorprogrammiert. Die Band tritt Freitagabend ab 22.30 Uhr auf der Sperlingsbergbühne auf.

Das Ensemble Schwarzbrand möchte auf der Regionalbühne Altmark das Publikum begeistern. Foto: VEB Synthesewerk

Etwas früher beginnt das altmärkische Ensemble Schwarzbrand auf der Regionalbühne Altmark auf dem Winckelmannplatz dem Publikum einzuheizen. Sich selbst beschreibt die Band auf ihrer Webseite so: „Schwarzbrand durchstreift das Unterholz traditioneller Musikstile in beeindruckender Manier.“ Polka, Rock, Blues, Walzer und Tango werden mit rabenschwarzen, ironisch-zynischen und hintersinnigen Texten gewürzt. Sie treten Freitag von 20.30 Uhr bis Mitternacht auf.

Die Bigband der Musik- und Kunstschule Stendal spielt am Sonnabend auf der Sperlingsbergbühne. Archivfoto: Regina Urbat

Mit einer geballten Ladung Swing präsentiert sich die Big Band der Musik- und Kunstschule am Sonnabend ab 18.30 Uhr auf dem Sperlingsberg. Die Formation, angeführt von Musikschulleiter Benjamin Ulrich, wird gesanglich von Juliane Lehmann und Andreas Müller unterstützt.

Schauspieler Andreas Müller kommt unter anderem für die Rolandhymne zurück nach Stendal. Foto: Nilz Böhme

Andreas Müller? Dem ein oder anderen wird der Name ein Begriff sein. Der Schauspieler war jahrelang Ensemblemitglied am Theater der Altmark, hat unter anderem Ritter Roland verkörpert. Er wird es sein, der am Sonnabend von 14.30 bis 15 Uhr beim gemeinsamen Einstudieren eines Tanzes zur Rolandhymne auf der Gastgeberbühne am Marktplatz stehen wird.

Vize-OB Axel Kleefeldt tritt beim Sachsen-Anhalt-Tag mit der Band Big Daddy auf. Foto: Mike Kahnert

Apropos Gastgeber: Die Stadtverwaltung wird in Form von Vize-OB Axel Kleefeldt ebenfalls vertreten sein. Er tritt mit der Band Big Daddy auf. Die Stendaler Kultband wird am Sonnabend ab 19.30 Uhr auf der Stadtwerke-Bühne auftreten.