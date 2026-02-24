In die Diskussion über die Stationierung eines Rettungshubschraubers in der Altmark kommt neuer Schwung. Das sind die Ergebnisse eines Treffens im Innenministerium.

Erst am Wochenende war in Stendal wieder ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Magdeburg. - Stendals Landrat Patrick Puhlmann (SPD) ist nach einem Gespräch mit Vertretern des Innenministeriums optimistisch, mit der Forderung der altmärkischen Landkreise nach einer dauerhaften Stationierung eines Rettungshubschraubers im Landesnorden Gehör gefunden zu haben. „Wir haben erfahren, dass unsere Argumente ernst genommen werden“, sagte der Landrat am Dienstag im Anschluss. Die drei im Land verfügbaren Helikopter befinden sich derzeit in Halle (2) und in Magdeburg (1).