In Stendal plant der große Abfallentsorger ALS einen Neubau, um dort seine Verwaltung zu zentralisieren. Der Rückzug aus Osterburg ist für Bürgermeister Nico Schulz ein Affront. Er droht mit Konsequenzen.

„Lasse mich nicht mehr prügeln“: Bürgermeister macht Umzugspläne des Müllentsorgers ALS im Kreis Stendal öffentlich

Die Abfallannahme- und Umladestation der ALS in Stendal. Das kreiseigene Entsorgungsunternehmen plant hier den Neubau ihres Firmensitzes, der zurzeit in Osterburg ist.

Osterburg/Stendal. - Was bisher nur ein Gerücht war, könnte in diesem Jahr ernst werden. Die Abfallentsorgungsgesellschaft ALS plant den Umzug der kompletten Verwaltung nach Stendal. Das würde den Rückzug vom aktuellen Sitz in der ehemaligen Kreisstadt Osterburg bedeuten. Für Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) ein Affront mit Konsequenzen.